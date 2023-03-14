حماس تدين مصادقة الاحتلال على إعادة إحياء مستوطنات مُخلاة بالضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إقدام (الكنيست) الصهيوني بالمصادقة الأوّلية على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية والحرب المفتوحة ضد شعبنا، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات والإجراءات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.