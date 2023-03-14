تقدم كبير للكتلة الإسلامية بانتخابات بوليتكنك الخليل

انتزعت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل 19 مقعدا في انتخابات مجلس طلبة الجامعة، بتقدم 7 مقاعد عن آخر انتخابات شاركت فيها الكتلة الإسلامية في الجامعة، رغم الملاحقات والتضييقات من الاحتلال والسلطة.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 19 مقعدا مقابل 21 مقعدا لكتلة شهداء الأقصى التابعة لفتح، ومقعد واحد لكتلة نبض الطلبة "اليسار الفلسطيني".

وحسب الأصوات، فقد حصلت الوفاء الإسلامية على 2102 صوت، في حين حصلت الشبيبة على 2286 صوتا، وحصلت كتلة نبض الطلبة على 162 صوتا.

وشهدت باحات الجامعة احتفالات مناصري الكتلة الإسلامية بعد تقدمها بواقع سبع مقاعد عن آخر انتخابات أجريت في الجامعة.

وبدأ التصويت في جامعة البوليتكنك لاختيار مجلس طلبة جديد، صباح اليوم، وسط حالة من التواجد الأمني للسلطة في الجامعة، في محاولة لإخافة الطلبة والتأثير على اختياراتهم.

ورصدت كاميرات هواتف الطلبة ونشطاء في جامعة الخليل تجاوزات عديدة لحركة الشبيبة الفتحاوية طيلة يوم الاقتراع، ومع نهاية الاقتراع انتشر أنصار فتح والشبيبة مسلحين وأطلقوا النار بمحيط جامعة البوليتكنك في الخليل.

وتحولت الجامعة خلال الأيام الماضية إلى ثكنة أمنية بتواجد عدد كبير من ضباط وعناصر الأجهزة الامنية المكلفين بمتابعة الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها، صباح اليوم، أمام 7544 طالبا وطالبة من جامعة البوليتكنك، يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار 41 ممثلاً في انتخابات المؤتمر الطلابي العام دورة 2023/2024.

وأعلنت عمادة شؤون الطلبة بجامعة البوليتكنك في الخليل إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الطلبة، وقد بلغت نسبة التصويت 63%.

وخاضت الكتلة الإسلامية انتخابات اتحاد مجلس الطلبة بالجامعة ضمن قائمة "الوفاء الإسلامية" برقم انتخابي "3"، إلى جانب مشاركة كتلة شهداء الأقصى، وكتلة نبض الطلبة.



ونظمت الكتلة الإسلامية، أمس، مهرجاناً انتخابياً حاشداً بمشاركة الآلاف من الطلاب، وأكدت على برنامجها الوطني المتمسك بكل فلسطين من البحر للنهر، ومن أم الرشراش إلى رأس الناقورة وفي القلب منها القدس العاصمة والعنوان، مشددة على الانتماء للمقاومة ومشروعها والبيعة لقيادتها الصادقة.