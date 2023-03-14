إغلاق محطة وقود بالقرب من شارع 6 بسبب الاشتباه بوجودة عبوة ناسفة

قالت مصادر عبرية مساء اليوم الثلاثاء إنه جرى إغلاق محطة وقود قرب شارع 6 بعد الاشتباه بوجود عبوة ناسفة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن انفجار مركبة على مفترق مجدو على شارع 65.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن التقديرات تشير إلى أن الانفجار الذي وقع على مفترق مجدو أمس الاثنين والذي أصيب فيه شاب بجراح وصفت بالخطيرة خلفيته أمنية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن العبوة وضعت على جانب الطريق لمدة أسبوعين، بعد العبوة التي وضعت في الحافلة في مستوطنة "بيتار عليت".

ووفقًا لما نشرته "يديعوت أحرنوت" فإنه حتى اللحظة لا يوجد تصريحات رسمية حول تلك التقديرات حتى الآن.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الشرطة (الإسرائيلية) إلى جانب جهاز الشاباك (الإسرائيلي) يحققان في انفجار مركبة على مفترق مجدو على شارع 65، والتي أصيب بها شاب عشريني من قرية سالم بجروح خطيرة.

وقالت القناة 14 العبرية إن التحقيق جارٍ حاليًا، موضحةً أنه يتم البحث في احتمالية أن تكون خلفية الانفجار قومية.

وتابعت أنه تبين من خلال التحقيق الأولي بأن، "العبوة التي انفجرت وضعت على جانب الطريق، والجريح في الانفجارعلى ما يبدو لم يكن الهدف، والشرطة تحقق إن كان الإنفجار على خلفية قومية، جهاز الشاباك دخل في الصورة، إلى جانب تحقيق لواء شرطة منشيه في الشرطة (الإسرائيلية)، وتم فرض منع النشر على تفاصيل التحقيق".

وصباح الإثنين، أُصيب شاب بالعشرينات من عمره من بلدة سالم بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة طالت مركبة بالقرب من مفرق مجدو في المثلث الشمالي.

وحسب الاشتباه، فإن المركبة انفجرت على شارع 65 عند مفرق مجدو، على ما يبدو إثر عبوة ناسفة، بحسب بيان الشرطة التي فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات، حيث تحقق الشرطة في كافة الاتجاهات.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحًا خطيرة في أنحاء جسده، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة (الإسرائيلية) شارع رقم 65 بمساره بالقرب من مفرق مجدو من الاتجاهين، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وجمع الأدلة والبيانات من موقع انفجار المركبة.



المصدر: الجرمق