رياضة (الجري) في رمضان.. قواعد وفوائد

ممارسة التمارين الرياضية في رمضان خاصة قبل الإفطار لها العديد من الفوائد، ويعد الجري من التمارين السهلة التي يمكن ممارستها في رمضان لتحسين صحة الجسم وإنقاص الوزن.

لكن يجب أن تتم هذه الرياضة وفقاً لعدة قواعد بالإضافة إلى تناول الألياف والبروتين وإمداد الجسم بالترطيب ما بين الإفطار والسحور.

الجري..

الجري أو الهرولة من التمارين الرياضية المفيدة للصحة والتي يسهل القيام بها في رمضان، ويمكن ممارستها في أوقات مختلفة لكل منها مزايا وعيوب يجب على الشخص إدراكها جيداً، ومعرفة الوقت المناسب لأسلوب حياته في رمضان.

الجري قبل الإفطار في رمضان يساعد على إنقاص الوزن، وتحسين صحة الجسم العامة، ويزيد من التركيز مع ذلك يجب ألا تزيد مدة التمرين عن 45 إلى 60 دقيقة، والقيام بها قبل ساعة من موعد الإفطار.

يفضل الكثير من الأشخاص الجري قبل الإفطار في رمضان للحصول على المزيد من الفوائد، فيما يلي نتعرف على الوقت المناسب للجري في رمضان:

الجري بعد السحور

من مميزات الجري بعد السحور أن الجسم لديه الكثير من الطاقة والترطيب ويمكن ممارسة الجري المتوسط إلى المكثف.

ومن عيوب هذا التوقيت هو أن الجسم يفقد الترطيب على مدار ساعات الصيام ويصبح عرضة للجفاف مما يؤدي إلى الصداع، والإجهاد، وغيرها من المضاعفات.