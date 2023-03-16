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حمادة: إقامة الاحتلال لماراثون رياضي في القدس جريمة تهويدية

الرسالة نت- القدس المحتلة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة أنّ عزم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة إقامة ماراثون رياضي تهويدي في المدينة المقدّسة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاستيطانية غدا الجمعة؛ هو استمرار لسياسات تهويد المدينة والتعدّي على قدسيتها، وهو محاولة مكشوفة لإثبات سيادة احتلالية مزعومة وباطلة على المدينة، لن تنجح في تغيير عروبتها وإسلاميتها.

ودعا حمادة في تصريح صحفي اليوم الخميس رياضيي وشعوب العالم إلى تعزيز مقاطعتهم لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الأنشطة الرياضية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، بحق شعبنا وأطفالنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

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