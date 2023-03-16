الجهاد: لن يستطيع أحد احتواء غضب غزة إذا انفجرت

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، إن المواجهة مع الاحتلال مفتوحة ومستمرة، مع استمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه وعدوانه اليومي، وإعداماته الميدانية بحق المواطنين.

وأكّد البريم لـ"الرسالة نت"، أنّ "جرائم الاحتلال والتي تمثلت آخرها في مجزرته البشعة بجنين، ستشعل الأرض تحت الكيان وتفجرّ الأوضاع في وجهه أكثر فأكثر".

وأوضح أن غزة السياج الحامي لكرامة شعبنا الفلسطيني، هي سيف القدس المشرع الذي سيظل مشرعا ويُستل على رقبة الاحتلال، "والمقاومة مستعدة وجاهزة وحاضرة لتوجه درسا مؤلما لهذا العدو، وفي الوقت الذي تعرف جيدا كيف تجعل الاحتلال يندم على جرائمه".

وأضاف: "نقول لكل الدنيا إذا انفجرت غزة فلن يستطيع أحد أن يحتوي غضبها، وهذه رسالة لم يلتقطها الاحتلال جيدا وسيدرك أهميتها لاحقا".

وأعدمت قوات الاحتلال 4 مقاومين في مخيم جنين، من كتائب القسام وسرايا القدس.

وأكّدت المقاومة أنها لن تصمت إزاء هذه الجرائم، وأن المساس بالأقصى والأسرى واستمرار الجرائم في الضفة، من شأنه أن يزلزل المنطقة.