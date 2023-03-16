ارتفاع ضحايا جرائم القتل بالداخل المحتل لـ 34 قتيلاً منذ بداية 2023

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في مجتمع الداخل الفلسطيني المحتل إلى 34 مواطنًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وقُتل أمس، المواطن زياد كردي (44 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار في طوبا الزنغرية شمال مدينة طبريا.

ومؤخرًا، تشكلت مجموعات شبابية في عدة بلدات فلسطينية للمساهمة بهدف رفع الوعي ومحاربة الجريمة المستفحلة بالمجتمع العربي من خلال تنظيم فعاليات ونشاطات داخل المدارس والبلدات وخصوصًا بين الفئات الشبابية.

ويشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري إلى 34 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتشجيعها على الجريمة.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني، 109 قتلي بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.