الاحتلال يُغلق عدة شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

أغلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة، عددًا من الشوارع في مدينة القدس، بدعوى تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولا إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا، وانتشرت بكثافة في الطرقات، بدعوى تأمين ما يسمى “ماراثون القدس 2023”.

ويتزامن الماراثون التهويدي مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يعيق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع.