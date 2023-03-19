عناوين الصحف العبرية اليوم الأحد 19 مارس 2023

تنوعت اهتمامات الصحف العبرية الصادرة اليوم الأحد، حول تطورات الوضع الداخلي في الكيان (الإسرائيلي) وفي أحداث الضفة وغزة والقدس.

وجاء في صحيفة هآرتس:

محاولات دهس والضرب والقاء الأغراض في المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد

شاركت جماهير غفيرة في المظاهرات الضخمة وتعرضوا للاعتداءات والعنف - في تل أبيب تم اعتقال عدة متظاهرين حاولوا إغلاق شارع أيالون.

اتساع المظاهرات الاحتجاجية ومعها مظاهر الاحتجاجات المعاكسة ومظاهر العنف

الائتلاف يفحص طرقا بديلة للسيطرة على المحكمة العليا

ا لمحلل العسكري عاموس هرئيل يكتب: التهديد برفض الخدمة العسكرية يدخل مرحلة جديدة - الفترة المتبقية حتى انتهاء الدورة الحالية للكنيست التي يصفها الإعلام باعتبارها مرحلة حاسمة في التعديلات القضائية٫ ستكون حاسمة أيضا في جلب قضية رفض الخدمة في جيش الاحتياط (الإسرائيلي) إلى نقطة اللاعودة.

رئيس حملة بن غفير الانتخابية يتدخل في عمل الشرطة ويفرض أجواء خوف في قيادة الشرطة.

بن جفير يوبخ قائد وحدة حرس الحدود: "كيف يمكن الوثوق بك وأنت تتحدث علنا ضدي"؟

كلمة هآرتس: شهر رمضان الذي سيبدأ منتصف هذا الأسبوع تحوّل منذ زمن في الأجندة العبرية باعتباره شهر المناوشات وعدم الاستقرار واليوم مع حكومة يرأسها رئيس الحكومة الحاضر الغائب فإن الشهر سيتحول لمحاولة إثبات السيادة وبكلمات أخرى شهر إظهار العضلات (الإسرائيلية).

صحيفة يديعوت أحرونوت:

رئيس وكالة الطاقة السابق، يكتب رسالة لنتنياهو ويقول" الغطرسة والثقة الزائدة بالنفس وتجاهل أصحاب الخبرة والمختصين/ ووصم كل من يفكر بشكل مختلف بكونه يساريا وفوضويا كل ذلك سيزيد من تدهور دولة (إسرائيل) حتى الخطر الوجودي للدولة.

الصحفي بيرغمان : يكتب مقاله بعنوان: "يجب الإصغاء لهم"

رئيس اللجنة للطاقة النووية السابق والرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة - الشاباك/ لا يحبان الظهور الإعلامي ولولا وجود خطر على مصير الدولة، لما وافقا على إجراء مقابلات إعلامية.

أكثر من ربع مليون متظاهر في مختلف أنحاء البلاد - والمظاهرات على وشك الانفجار

استمرار التشريع في الكنيست وازدياد مظاهر العنف : دهس متظاهر في هرتسليا، ومهاجمة متظاهرين في أور عكيفا، ورفع لافتات كتب عليها يساريون خونة في تل أبيب. وكتابة شعارات معادية على جدار بيت الوزير ليفين.

الصحفي شمعون شيفر: حرب الاستقلال - إذا استمرت حكومة اليمين بتشريع القوانين ولم تتوقف - فإن أيام الاحتفال بالاستقلال ستكون مختلفة تماما عن الماضي.

هذا الأسبوع سيتم التصويت على قانون درعي 2 بالقراءة الاولى

بدون تشريع - اقتراح في الائتلاف بتغيير القضاة الثلاثة الذين سينهون ولايتهم في المحكمة العليا بقضاة محافظين

📌صحيفة يسرائيل هيوم:

أيام حاسمة - عشرة أيام حتى عطلة عيد الفصح في الكنيست: سيجتمع رؤساء الائتلاف اليوم لمناقشة تخفيف الإصلاح - في اليمين قرروا تأجيل تشريع إلغاء "منع المعقولية" إلى الدورة القادمة للكنيست.

متظاهرون بلا تنازلات - الأسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات ضد الإصلاح - تظاهر مئات الآلاف ، ومحاولات دهس للمتظاهرين في هرتسليا وجفعتايم - لأول مرة: احتجاجات في حورة وأور عكيفا - الذروة التالية ستكون الخميس القادم تحت عنوان: "يوم الشلل"

قبل رمضان: اجتماع في مصر - وفد (إسرائيلي) سيلتقي كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية - وإطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة

مقال المحلل أمنون لورد: النخبة الأمنية تعاني من العمى الطوعي: الفشل بمنع تسلل منفذ الهجوم في مجيدو يثبت هذا نتيجة إدارة أمريكا ظهرها لنا

اليوم إضراب في المجالس البلدية - ستتوقف الدراسة في المدارس الثانوية -

بن جفير يقول إن تعزيز رجال الشرطة العرب في اللد لمنع الاحتكاكات هو جنون" - عندما سمع الوزير من كبار ضباط الشرطة كيف يستعدون لشهر رمضان في اللد، عن نيتهم إضافة رجال شرطة عرب قال: "أنا لست ضد، لكن بدلاً من مساعدة الجالية اليهودية - أنتم تساعدون الطرف الآخر"

هل ستحقق السلام والأمن؟ خطوات بلدية القدس في رمضان - لتقليل فرص الاعتداءات والاشتباكات مع قوات الأمن خلال الشهر المقبل ، ستقيم البلدية فعاليات ثقافية ، وتوزع ظروف غذائية على المحتاجين، وتنظم بطولات رياضية في الأحياء العربية.