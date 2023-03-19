أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أمس السبت، بدء الاختبارات الأرضية لطائرة التدريب النفاثة "حُرجيت" المطورة بخبرات محلية، والتي من المتوقع تسليح بعضها لتصبح هجومية خفيفة

ونشر دمير عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو من الاختبار الأول للطائرة.

وعلق بالقول "أمس قلنا بسم الله، واليوم ما شاء الله! بدأت طائراتنا النفاثة المحلية والوطنية بالسير، وبدأت بالعد التنازلي للتحليق في السماء".

وقدّم دمير الشكر لكل من ساهم في تصنيع الطائرة واختبارها، مشيرا إلى أنها خرجت إلى المدرج بعد يوم واحد من خروج المقاتلة الوطنية "إم إم يو" (MMU).

وعام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

وستحلّ الطائرة مكان نظيرتها "تي 38" (T38)، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها.

ومن المتوقع أن يتم تسليح بعض طائرات "حُرجيت" لتصبح هجومية خفيفة، تستخدم في تقديم الدعم الجوي في تركيا والمناطق القريبة منها.

المصدر : وكالة الأناضول