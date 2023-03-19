فلسطين تشارك في فعاليات ملتقي ليبيا ضد التطبيع

شاركت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين في فعاليات ملتقي ليبيا ضد التطبيع؛ تعزيزاً للوعي بقضية فلسطين، وكشفاً لسياسات الكيان الصهيوني، واستحضاراً لنضال أهل ليبيا في دعم فلسطين، وذلك أمس السبت في طرابلس.

وقال رئيس الحملة د. باسم نعيم، إن الشعب الليبي لم يدخر جهداً على مدار 75 عاماً بالوقوف والدعم والمناصرة لفلسطين وقضيتها.

وبيّن أن هناك صفحات مشرقة كُتبت بأحرف من نور وبالأشلاء والدماء الزكية، سطّرها أبناء ليبيا العظماء أبناء عمر المختار وهم يدافعون عن أرض فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين.

وأكّد نعيم في كلمته على أن مشروع التطبيع هو أخطر مشروع يواجه أمتنا العربية والإسلامية اليوم، قائلاً: "إذا كان الاحتلال هنا على أرض فلسطين هو وجه المعركة الأول، فإن التطبيع والمطبعين هم الوجه الآخر لهذه المعركة خارج الأراضي الفلسطينية".

وبدوره، أشار نعيم إلى استعداده التام للتعاون المستمر لدعم هذه المبادرة وتجريم التطبيع واعتباره خيانة وطعنة للفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

ودعا المشاركين في الجلسة لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، وتكثيف الدعوات لتوعية الجماهير بمخاطر التطبيع على الأمة العربية والإسلامية.