قيادة الحركة الأسيرة: مستعدون لمواجهة غير معهودة مع السجانين ونتوقع أيامًا دامية

أكدّ أبرز قيادات الحركة الأسيرة، أنّ العشرات من الأسرى الاستشهاديين باتوا رهن إشارة لجنة طوارئ الحركة الأسيرة للدخول في مواجهة غير معهودة مع السجانين وضباط الأمن الصهاينة في داخل السجون.

ونقلت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن قياديًا بارزا، سيعلن في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد وصيته، قبل دخوله في معركة الحرية أو الشهادة.

وسيتم تلاوة الوصية تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة خلال مؤتمر صحفي وطني.

وتوقع القيادي "أياما دامية في المعتقلات والسجون، ونطلق صرختنا ونداءنا لكل أبناء شعبنا بفصائله وقواه وأطره واتحاداته ونقاباته وقطاعاته المختلفة لاستشعار الخطورة المحدقة بالأسرى والتحرك في كل اتجاه لمؤازرتهم ودعمهم ورفع الظلم والإجرام عنهم".