8 أعمال مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 8 أعمال مقاومة بالضفة والقدس، أبرزها عمليتا إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات، كما قتل مستوطن متأثرًا بعملية إطلاق نار قبل نحو أسبوعين.

وأعلن اليوم الاثنين، مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار قبل نحو أسبوعين "في تل أبيب"، نفذها الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، في شارع "ديزنغوف" قبل أن يستشهد باشتباك مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في قرية "عنزا"، وتجاه مستوطنة "ترسلا" في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في الخليل، وحطموا مركباتهم مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة في مستوطنة "غوش عتصيون".

واندلعت مواجهات في 4 نقاط مختلفة، شهدتها بلدات العيزرية والطور في القدس المحتلة، وعند بولبة "نتساني عوز" بطولكرم، رشق الشبان خلالها قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 إسرائيليا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم الموافق 20/3/2023.

وفي شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى إسرائيليين، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي يناير الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة ما أدى إلى مقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.