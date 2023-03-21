النونو: تصريحات سموتريتش تعكس الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

اعتبر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الخيار الأمثل في التعامل مع التوجهات السياسية الخطيرة التي أعلنها الإرهابي سموتريتش بحق الشعب الفلسطيني هو المقاومة الشاملة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

وقال النونو خلال مقابلة عبر قناة الجزيرة مباشر: إن "تصريحات سموتريتش تثبت الوجه الحقيقي للاحتلال والذي تكشفه بوضوح هذه الحكومة المتطرفة التي يقودها هؤلاء الإرهابيون، وكنا حذرنا منه منذ زمن بعيد"، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية بالتحرك الجدي لمواجهة هذه التصريحات والدفاع عن الحق الفلسطيني.

ودعا النونو إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل المواجهة مع المشروع الصهيوني الذي يريد حسم الصراع، مشيرًا إلى فشل ما يسمى بالتسوية أو العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود.

وتابع: "يجب أيضًا توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الحكومة على قاعدة المقاومة الشاملة من جهة، وتحشيد الدول العربية والإسلامية ومحبي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاصب، واعتبار هذا الاحتلال وصمة عار في جبين الإنسانية والبشرية".