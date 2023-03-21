العمل الإسلامي: تصريحات سموتريتش (صفعة) احتقار للقاءي (العقبة) و(الشرم)

أكّد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي‏ م. مراد العضايلة، أنّ تصريحات سموتريتش تعبر عن عقلية جماعية للاحتلال، "فكلهم يؤمنون بهذا المنهج؛ لكن الفرق في شكل وآلية التصريح والإعلان عن ذلك".

وقال العضايلة لـ"الرسالة نت": إنّ لقاءي العقبة وشرم الشيخ، وفي كل لقاء سياسي يجمع قادة الاحتلال بدول عربية، "يرد عليها الاحتلال بصفعات مدويّة".

ولفت لمجزرة جنين التي جاءت بعد يوم من لقاء جمع نتنياهو بالملك الأردني، وكذلك مجزرة نابلس التي جاءت بعد يوم من سحب السلطة لمشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن.

وأضاف: "الاحتلال يتفنّن في إحراج هذه الأطراف والتعامل باحتقار وإساءة معها".

وأكّد العضايلة أن لغة الاحتلال تؤكد دائمًا أنه لا يفهم إلا لغة القوة، مطالبا بضرورة اتخاذ مواقف مؤلمة من قبيل وقف العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.