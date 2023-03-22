الحرب الدينية الحرب الدينية

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خلال رمضان 2023

الرسالة تطلق ملفاً خاصاً بـ(الحرب الدينية) في الأقصى

الرسالة تطلق ملفاً خاصاً بـ(الحرب الدينية) في الأقصى
الرسالة تطلق ملفاً خاصاً بـ(الحرب الدينية) في الأقصى

غزة- خاص الرسالة

تطلق مؤسسة الرسالة للإعلام ملف خاص عبر موقعها الالكتروني "الرسالة نت" ومنصاتها عبر السوشيال ميديا بعنوان "الحرب الدينية" وذلك بالتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم والذي تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى الشريف.

حيث يشعل الاحتلال حرباً دينية ويحشد قادة الحاخامات وفرق احتياطية تحضيراً للاجتياح الكبير منتصف رمضان، بغطاء اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وذلك بالتزامن مع سلسلة إجراءات اتخذها في محيط الأقصى استعداداً لمخطط خطير يعد له.

ومن أخطر الإجراءات إغلاق بوابات الأقصى وتركيب الحواجز وإبعاد المرابطين، والتضييق على المصلين، ما يزيد من اشتعال الأوضاع في الأقصى والتي قد تنفجر في أي لحظة.

للاطلاع على الملف كاملاً اضغط هنـــــــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279905

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