البنك الوطني الإسلامي يوزع 14% من الأرباح على المساهمين

عقد البنك الوطني الإسلامي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و الجمعية العامة غير العادية عن العام الماضي 2022 ، برئاسة أ. يوسف الكيالي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام البنك الوطني أ. كمال الأغا ومساهمين يحملون أسهم أصالة وإنابة ووكالة ، و ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني ومراقب الشركات في غزة ومدققي حسابات البنك الخارجين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022، فضلاً عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. وتمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14 % من القيمة الاسمية والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ، كما تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافأتهم وتعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2023 وتحديد اتعابه.

وأشار الكيالي إلى أن البنك تمكن من مواصلةِ الأداء المميز خلال العام 2022 من خلال النتائج المالية التي حققها مؤكداً على استعداد البنك على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة . مؤكداً على أن البنك يواصل العمل بكل طاقاته للوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

من جانبه، علق أ. كمال الأغا مدير عام البنك ، حول نجاح اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، قائلاً: "إن النتائج المالية المحققة في العام 2022 تؤكد على القيمة المميزة التي يقدمها البنك الوطني الإسلامي لكافة المساهمين والمتعاملين.

كما أعلن الأغا عن البدء في توزيع الأرباح للسنة المالية 2022 اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 22-3-2023 خلال ساعات العمل الرسمية و، وسيتم إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين .

جدير بالذكر أن البنك حقق نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث بلغ 4,692,007 دولار ، ليسجل بذلك زيادة قدرها 36٪ مقارنة بالعام الماضي، ويؤكد هذا الارتفاع في نسبة الأرباح والمستوى المتميز في القطاع المصرفي بشكل عام على القدرة القوية التي يتمتع بها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية