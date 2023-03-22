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^200 مثال: غزة العزة

أصيب ببتر في تفجير عبوة شمال فلسطين

شاهد| صراخ جندي (إسرائيلي) يعيد للذاكرة عملية ناحل عوز

الرسالة نت - غزة

 

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الاحتلال ناحل عوز صراخ جندي

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