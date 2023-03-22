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سياسي
أصيب ببتر في تفجير عبوة شمال فلسطين
شاهد| صراخ جندي (إسرائيلي) يعيد للذاكرة عملية ناحل عوز
22 مارس 2023 . الساعة: 03:58 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279935
كلمات مفتاحية
الاحتلال
ناحل عوز
صراخ جندي
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