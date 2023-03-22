علماء المقاومة: ما يحدث في الأقصى يفضحّ مواقف الإقليم تجاه المسجد

أكدّ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر الحمود، أنّ ما يحدث في الأقصى كشف وفضح المواقف الإقليمية والدولية تجاه ما يحدث في القدس، على حد وصفه.

وقال الحمود لـ"الرسالة نت" إنّ ما يحدث في الأقصى اظهر الأطراف التي منحت الاحتلال ضوءًا أخضرا باقتحامه عبر صمتها، بل وربما وصل لتشجعيها عبر المؤتمرات التي عقدت في المنطقة مؤخرا بمشاركة إسرائيلية.

وذكر الحمود أنّ (إسرائيل) اليوم "تجبي ثمار هذه المؤتمرات بالسعي لتحويل الأقصى لكنيس يهودي، وثمة من ربما منحها ضوءًا أخضرا لتفعل ما تريد".

وأكدّ أن الرهان الوحيد لإحباط كل هذه المخططات يكمن في صمود أهل القدس أولا والعمل على تعزيزه، ثم بإبقاء الحالة العسكرية في كل المواقع المختلفة.

وأشار إلى أن ما يجري هو وصفة لحرب دينية يجب أن تواجه بكل العرب والمسلمين حول العالم.

وتنادي العصابات اليهودية المتطرفة باقتحام كبير للمسجد الأقصى، منتصف شهر رمضان المبارك، في سياق حربها الدينية على المسجد.