في الأول من رمضان.. الاحتلال يغتال قائد (كتيبة الرد السريع) بطولكرم

استشهد قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم المقاوم أمير عماد أبو خديجة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وذلك بعد محاصرة أحد المنازل في العزبة في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال محاصرة منزله في عزبة شوفة جنوب شرق محافظة طولكرم، صباح اليوم.

وقالت الوزارة إن الشهيد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

وداهمت قوات خاصة من جيش الاحتلال العزبة، ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمحاصرة المنزل، وحاولت اعتقال أحد الشبان، إلا أن مقاومته دفعت جنود الاحتلال لاغتياله وإطلاق النار عليه.

وصادرت قوات الاحتلال السلاح الذي كان بحوزة الشاب المقاوم، قبل أن تقوم بالانسحاب من طولكرم.

يشار إلى أن الشهيد أبو خديجة كان مطاردا من السلطة والاحتلال معاً، وقد لاحقته السلطة واعتقلت رفاقه وضغطت على أهله، واليوم يستشهد صائما.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) مقتل 17 (إسرائيليا) في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

وفي شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى (إسرائيليين)، حيث رصد مركز (معطى) خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.