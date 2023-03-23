ناشط مقدسي: العصابات اليهودية تواصل فرض وقائعها التهويدية بالأقصى

قال الناشط المقدسي فخري أبو دياب، إن العصابات اليهودية تواصل فرض وقائعها التهويدية بالأقصى، عبرتعليق الأعلام على أسوار المدينة والمسجد.

وأوضح أبو دياب لـ"الرسالة نت" أن هذه الجرائم ضمن خطة فرض الوقائع التهويدية على مدينة القدس، ولتشويه الزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وأضاف: "هم لا يريدون رؤية معالم لها صلة بالمسلمين والعرب، وإنما فقط يريدون لفت نظر لهم، ومحاولة تغيير وجهة نظر الإعلام بأنه هناك شيء ما آخر موجود في هذه البلدة، ولصبغ القدس بالهوية الإسرائيلية".

وبيّن أبو دياب أن جماعات الهيكل أخذت دعم كبير من الحكومة الإسرائيلية نظرًا لوجود كثير من وزراء حكومة دولة الاحتلال يؤيدون نفس أفكار جماعة الهيكل.

وذكر أن العصابات اليهودية تحاول إدخال بعض القرابين لكن مع تزامن هذا العيد مع رمضان سيتم إفشال هذه المؤامرات نتيجة تواجد الأعداد الكبيرة في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدّ أبو دياب الاعتداءات اليومية هي لتنغيص الحياة على الفلسطينيين، ولعدم مقاومة الاحتلال من قبل أهل القدس.

وأوضح أنّ هذه الممارسات القمعية إما لدفع الناس بالرضوخ لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والتهويدية، أو الرحيل والهجرة لتفريغ هذه البلاد من الفلسطينيين، وهو ما يريده الاحتلال، ولكن هذه الممارسات تكون نتائجها دائما عكسية.