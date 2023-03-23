بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة لتصل لأعلى مستوى منذ 2008

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في زيادة للمرة الـ 11 على التوالي منذ ديسمبر2021، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وقال البنك المركزي البريطاني، في بيانٍ له اليوم الخميس، أنه رفع سعر الفائدة من 4 % إلى 4.25 %، لترتفع لأعلى مستوى منذ عام 2008.

وأضاف البيان، أن بنك إنجلترا يضع السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2 %، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف، مشيرًا أن القرار جاء بأغلبية 7 أعضاء، بينما فضل عضوان تثبيت أسعار الفائدة.

وتوّقع البنك أن يكون النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، وظل تضخم أسعار المستهلك الأساسي في الاقتصادات المتقدمة مرتفعا.

وتابع، أن هناك تحركات كبيرة ومتقلبة في الأسواق المالية العالمية، لا سيما منذ انهيار بنك سيليكون فالي وفي الفترة التي سبقت استحواذ بنك (يو بي إس) على كريدي سويس، مما يعكس مخاوف السوق بشأن التأثير الأوسع المحتمل لهذه الأحداث.

ويرى البنك أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة يحتفظ برأس مال قوي ومواقف سيولة قوية، وهو في وضع جيد لمواصلة دعم الاقتصاد في مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية، بما في ذلك فترة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار البيان إلى أن بنك إنجلترا سيواصل مراقبة أي آثار عن كثب على ظروف الائتمان التي تواجهها الأسر والشركات، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم.

وتوقع البنك انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2023، إلى معدل أقل مما كان متوقعا في تقرير فبراير.

وانخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهرا من 10.5 % في ديسمبر إلى 10.1 % في يناير، لكنه ارتفع بعد ذلك إلى 10.4 %.

ويأتي قرار بنك إنجلترا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.