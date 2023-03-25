الأمل هو الخطوة الأولى لمقاومة اليأس، لذلك سعى الباحث المصري محمود وهبة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر رغم مرضه الشديد وهو ما استدعى إجراء المناقشة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، في مشهد نادر الحدوث.
ويؤكد المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر أحمد زارع، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قيادات الجامعة ولجنة مناقشة الدكتوراه لم تتردد لحظة في تذليل كافة العقبات من أجل إتمام مناقشة وهبة داخل المستشفى والتي جرت بصورة جيدة وكان لها مردود إيجابي على الحالة النفسية للباحث.
ويضيف زارع لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان وهبة يعمل بهمة ونشاط على تنفيذ رسالة الدكتوراه منذ فترة طويلة بمتابعة مستمرة مع أساتذته، حيث عُرف عنه شغفه بالدراسة والجدية خلال مراحل بحثه واهتمامه بكافة التفاصيل المتعلقة بموضوع رسالته قبل أن يتعرض فجأة لوعكة صحية".
ويتابع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر: "كافح الباحث المجتهد من أجل استكمال رسالة الدكتوراه رغم آلامه وظل على تواصل مع لجنة المناقشة لكن اشتداد المرض تسبب في تعطل مسيرته الدراسية وخاصة بعد نقله إلى المستشفى لحاجته إلى المتابعة الطبية الدائمة قبل أن يُطلق أساتذته مقترح بتنفيذ التجربة أينما يكون وهبة".
ويسترسل زارع لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قيادة الجامعة تم التواصل مع المستشفى للتأكد من إمكانية مناقشة رسالة الدكتوراه بداخلها، فوجئنا بترحيب كبير بالفكرة وتجهيز غرفة العناية المركزة لتصبح ملاءمة لاتخاذ تلك الخطوة الإنسانية واستقبال أساتذة وهبة".
ويذكر زارع: "شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".
ويردف المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر لموقع "سكاي نيوز عربية": "امتدت الجلسة لنحو 120 دقيقة شهدت نقاش واسع بين الباحث ولجنة المناقشة حول رسالته في فلسفة الإحصاء، وهو مجال صعب للغاية لكنه أظهر خلال المقابلة تميز كبير وثقة في حديثه ليتم منحه في نهاية اللقاء درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة الأزهر".
ويُشير زارع لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وهبة ضرب مثالا عن التحدي وكيفية التصدي لبراثن اليأس والإحباط والظروف القاسية، وأن إصراره على مناقشة رسالة الدكتوراه في أحلك الأوقات تجعل الجميع ينحي له احتراما وتقديرا لأنه تجربة لا تحدث كثيرًا".
ويكشف زارع لموقع "سكاي نيوز عربية" عن زيارة مرتقبة من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يوم الأحد المقبل لوهبة في المستشفى التي يتواجد بها، موضحا أنه سيقوم بتهنئته لحصوله على درجة الدكتوراه ودعمه في رحلته ضد المرض وتقديم كافة سبل المساندة له في الفترة المقبلة.
ويقول المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر في ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "نتمنى الشفاء العاجل لوهبة وأن ينتصر على المرض ويعود من جديد إلى جامعة الأزهر لمواصلة عمله، أبواب جامعة الأزهر مفتوحة أمامه كباحث جاد وأستاذ كبير وبطل يواجه الصعاب بجسارة".
"سكاي نيوز عربية"