الأمل هو الخطوة الأولى لمقاومة اليأس، لذلك سعى الباحث المصري محمود وهبة للحصول على درجة الدكتوراه من ‏جامعة الأزهر رغم مرضه الشديد وهو ما استدعى إجراء المناقشة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ‏في مشهد نادر الحدوث.‏

ويؤكد المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر أحمد زارع، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قيادات الجامعة ولجنة مناقشة ‏الدكتوراه لم تتردد لحظة في تذليل كافة العقبات من أجل إتمام مناقشة وهبة داخل المستشفى والتي جرت بصورة ‏جيدة وكان لها مردود إيجابي على الحالة النفسية للباحث.‏

ويضيف زارع لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان وهبة يعمل بهمة ونشاط على تنفيذ رسالة الدكتوراه منذ فترة طويلة ‏بمتابعة مستمرة مع أساتذته، حيث عُرف عنه شغفه بالدراسة والجدية خلال مراحل بحثه واهتمامه بكافة ‏التفاصيل المتعلقة بموضوع رسالته قبل أن يتعرض فجأة لوعكة صحية".‏

ويتابع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر: "كافح الباحث المجتهد من أجل استكمال رسالة الدكتوراه رغم آلامه وظل ‏على تواصل مع لجنة المناقشة لكن اشتداد المرض تسبب في تعطل مسيرته الدراسية وخاصة بعد نقله إلى المستشفى ‏لحاجته إلى المتابعة الطبية الدائمة قبل أن يُطلق أساتذته مقترح بتنفيذ التجربة أينما يكون وهبة".‏

ويسترسل زارع لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قيادة الجامعة تم التواصل مع ‏المستشفى للتأكد من إمكانية مناقشة رسالة الدكتوراه بداخلها، فوجئنا بترحيب كبير بالفكرة وتجهيز غرفة العناية ‏المركزة لتصبح ملاءمة لاتخاذ تلك الخطوة الإنسانية واستقبال أساتذة وهبة".‏

ويذكر زارع: "شهدت المناقشة ارتداء وهبة للزي المخصص للأمر فضلا عن حضور عدد من أفراد أسرته للتواجد ‏رفقته في تلك اللحظات المهمة بجانب أطباء الرعاية المركزة لمتابعة حالته لحظة بلحظة والتأكد من سلامته كما ‏تواجد الدكتور عبد الحميد محمد ربيع، المشرف على الرسالة وباقي أعضاء اللجنة الموقرين".‏

ويردف المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر لموقع "سكاي نيوز عربية": "امتدت الجلسة لنحو 120 دقيقة شهدت نقاش ‏واسع بين الباحث ولجنة المناقشة حول رسالته في فلسفة الإحصاء، وهو مجال صعب للغاية لكنه أظهر خلال ‏المقابلة تميز كبير وثقة في حديثه ليتم منحه في نهاية اللقاء درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة الأزهر".‏

ويُشير زارع لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وهبة ضرب مثالا عن التحدي وكيفية التصدي لبراثن اليأس والإحباط ‏والظروف القاسية، وأن إصراره على مناقشة رسالة الدكتوراه في أحلك الأوقات تجعل الجميع ينحي له احتراما ‏وتقديرا لأنه تجربة لا تحدث كثيرًا". ‏

ويكشف زارع لموقع "سكاي نيوز عربية" عن زيارة مرتقبة من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يوم الأحد ‏المقبل لوهبة في المستشفى التي يتواجد بها، موضحا أنه سيقوم بتهنئته لحصوله على درجة الدكتوراه ودعمه في ‏رحلته ضد المرض وتقديم كافة سبل المساندة له في الفترة المقبلة.‏

ويقول المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر في ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "نتمنى الشفاء العاجل لوهبة وأن ‏ينتصر على المرض ويعود من جديد إلى جامعة الأزهر لمواصلة عمله، أبواب جامعة الأزهر مفتوحة أمامه كباحث جاد ‏وأستاذ كبير وبطل يواجه الصعاب بجسارة".‏

"سكاي نيوز عربية"