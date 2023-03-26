أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد 26 مارس 2023

سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأحد، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي.

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 228.76 شيكل $63.64

سعر الذهب عيار 22 209.70 شيكل $58.34

اسعار الذهب عيار 21 200.17 شيكل $55.69

اسعار الذهب عيار 18 171.57 شيكل $47.73

سعر الذهب عيار 14 133.44 شيكل $37.12

سعر الذهب عيار 12 114.38 شيكل $31.82

اسعار أوقية الذهب 7,114 شيكل $1,979

اسعار جنيه الذهب 1,601 شيكل $445.49

اسعار كيلو الذهب 228,761 شيكل $63,640