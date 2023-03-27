الدولار-شيكل على مفترق طرق.. بانتظار إشارة نتنياهو

يقف الدولار أمام الشيكل على مفترق طرق بانتظار إشارة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين ‏نتنياهو فيما يتعلق بقانون الإصلاح القضائي ذي التأثير الكبير على الاقتصاد (الإسرائيلي).‏

وفي ظل ضبابية الرؤية فيما يتعلق بقانون الإصلاحات القضائية ومصير الاحتجاجات في ‏الشوارع (الإسرائيلية) وحالة العصيان المدني، يقف الدولار أمام عدة سيناريوهات في انتظار ‏خطاب نتنياهو اليوم مساءً.‏

ويتمثل السيناريو الأول في إلغاء قانون الإصلاح القضائي وعدم المضي فيه وهو ‏ما يعني قوة على الشيكل وبالتالي نعيش المستويات الأربعينية.‏

أما السيناريو الثاني فهو استمرار الإصلاحات القضائية في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف ‏بحل الائتلاف، وبالتالي ضعف أكبر على الشيكل وعودة بأريحية للمستويات الستينية.‏

أما القرار الثالث tهو تأجيل إقرار القانون ومحاولة نتنياهو المراوغة، "وسيكون أيضا سلبيا على ‏الشيكل".‏

ولا يمكن إغفال حالة العصيان المدني التي تحدث حاليا في ظل الإضراب الكبير لقطاعات عدة، ‏وتأثيرها السلبي على الاقتصاد (الإسرائيلي).‏

وبدأت تظهر بوادر أزمة عصيان مدني كبيرة في ظل تعليق الكثير من النقابات والمؤسسات ‏الحكومية في دولة الاحتلال للعمل بشكل كامل ومفاجئ.‏

وبلغ سعر صرف الدولار شيكل وقت نشر التحليل 3.55، في وقت كان المدى اليومي (3.53- ‏‏3.66) وهو ما يعكس حالة التخبط وعدم الاستقرار على العملة (الإسرائيلية).‏