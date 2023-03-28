الناشطة حمد: أجهزة السلطة لا تزال تعتدي على أبناء شعبنا متجاوزة جميع الخطوط الحمراء

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إن أجهزة السلطة لا تزال تعتدي على أبناء شعبنا متجاوزة في ذلك جميع الخطوط الحمراء.

وأكدت حمد أن سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة تأتي نتيجة الاتفاقيات في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين.

وأضافت: "أجهزة أمن السلطة لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي وتسعى للقضاء على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن السلطة لا تسعى للوحدة الوطنية بل تهدف لتلبية رغبات الاحتلال الصهيوني والتنسيق الأمني معه.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، تصعيد اعتقالاتها السياسية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

واعتقلت أجهزة السلطة منذ بداية شهر رمضان 14 مواطناً، بينهم 6 اعتقلتهم مساء أمس، وهم: الطالب بجامعة النجاح عبد القادر قطناني، والأسير المحرر وليد عصيدة، والأسير المحرر إسلام الورديان، والشاب وائل طاهر دويك، والمواطن بشار خويرة، والشاب خليل صوالحة.