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دعوات (إسرائيلية) لإحضار القرابين الحيوانية على أبواب الأقصى

دعوات (إسرائيلية) لإحضار القرابين الحيوانية على أبواب الأقصى
دعوات (إسرائيلية) لإحضار القرابين الحيوانية على أبواب الأقصى

الرسالة نت- القدس

 نشرت منظمات الهيكل المتطرفة، إعلاناً مركزياً إلى جمهورها للتجمع على أبواب المسجد الأقصى المبارك عشية "عيد الفصح" العبري التي توافق مساء الأربعاء 5-4-2023 الموافق 14 رمضان الجاري.

 وحددت المنظمات المتطرفة ساعة التجمع بالساعة 10:30 ليلاً، في حين أن وقت القربان توراتياً يبدأ من مغيب شمس يوم الأربعاء.

 وطالبت هذه الجماعات أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلاً داخل المسجد الأقصى.

وعنوَنت إعلانها بأنه إعلان عن "حالة طوارئ"، داعية كل أنصارها إلى المساهمة، وإلى "أن لا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل" مؤكدة أنه "ممنوع علينا أن نيأس من تقديم قربان الفصح في الهيكل".

وتنظر منظمات الهيكل إلى وجود الصهيونية الدينية في الحكومة باعتبارها نافذة تاريخية لفرض أحلامها تجاه الأقصى، وقد بدأت تلك المنظمات وحاخاماتها حملة محمومة للدعوة إلى فرض قربان الفصح في المسجد الأقصى المبارك.

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