اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال جنوب جنين

اندلعت اشتباكات ضارية فجر اليوم الخميس، بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال (الإسرائيلي) في بلدة قباطية جنوب جنين.

ووقعت الاشتباكات المسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية والزبابدة قضاء مدينة جنين، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه قباطية.

وانطلقت تعزيزات الاحتلال العسكرية من حاجز (دوتان) تجاه بلدة قباطية بجنين، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

وبدأت قوات الاحتلال بالانسحاب التدريجي من قباطية، وذلك بعد فشلها في اعتقال أحد قادة المقاومة بجنين.

واستهدف مقاومون، مساء أمس، قوات الاحتلال ومستوطناته في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية.

وأطلق المقاومون النار باتجاه مستوطنة (شاكيد) غربي جنين، وصوب مستوطنة (حومش) بين جنين ونابلس.

وتتصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وسط تصدٍ بطولي لاقتحامات الاحتلال اليومية.

وأشاد القيادي بحركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، بالتصدي الأسطوري لأبناء شعبنا ومقاومته في مدن ومناطق الضفة الغربية، لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة واعتداءاته المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وقال أبو كويك إن “تصدي شعبنا في نابلس وجنين وقباطية لاقتحامات الاحتلال، هو دليل على بسالة أبناء شعبنا، وإصرارهم على الدفاع عن الذات والهوية والوجود الفلسطيني”.

وأكد أن هذه المقاومة المتصاعدة في الضفة، تظهر عزم الفلسطينيين الذي لا يلين، على إنهاء الاحتلال والتحرير والعودة بإذن الله لكل أراضينا المحتلة.

حرية نيوز