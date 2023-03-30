الاحتلال يُمدد توقيف الأسيرة رجاء كرسوع

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيف الأسيرة رجاء كرسوع ( 48 عاما)، من مخيم بلاطة للتاسع من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقال خضر كرسوع شقيق الأسيرة "رجاء"، لـ"الرسالة نت"، إن محكمة الاحتلال، عقدت اليوم الجلسة التاسعة لشقيقته، مؤكدا أنه تم تأجيل النظر في لائحة الاتهام المقدمة بحقها.

واعتقلت كرسوع (48 عامًا) في السادس من شباط/ فبراير المنصرم، من منزلها في مخيم بلاطة في نابلس، وهي تعاني من إعاقة حركية في ساقيها، ومن مشاكل صحيّة أخرى منها: تقوس في العمود الفقريّ، وارتداد مريئي، وضيق في التنفس، وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وواجهت الأسيرة "كرسوع" منذ اعتقالها تحقيقًا طويلًا وقاسيًا، رافقه أمر منع من لقاء المحامي.

وتضاف رجاء كرسوع، إلى 29 أسيرة بينهن 5 أمهات و3 قاصرات، يعتقلهن الاحتلال في ظروف سيئة بسجن الدامون الذي يفتقر إلى مقومات الحياة.