سوريا: العدوان الإسرائيلي محاولة للهروب من التفتت الداخلي

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على دمشق، هو محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا المحتل.

وأضافت الخارجية السورية في بيانٍ، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، هو استمرار للنهج الفاشي للاحتلال الإسرائيلي تجاه شعوب المنطقة ودولها.

وشددت أنه لا يُمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي جوي بالصواريخ على محيط دمشق.

وفي 7 آذار/مارس الجاري، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار حلب الدولي، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية وخروجه عن الخدمة.

وفي 18 شباط/فبراير الماضي، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف منطقة كفرسوسة في دمشق، ومنطقة تل المسيح قرب مدينة شهبا، شمالي السويداء.