تظاهر عشرات الآلاف من (الإسرائيليين)، ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، رغم تعليقها بعد احتجاجات وإضرابات واسعة شهدتها دولة الاحتلال مؤخرا.

وفي تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، تظاهر عشرات الآلاف في شارع "كابلان"، فيما نزل عدد من المتظاهرين إلى شارع "أيالون" وجرى تفريقهم على يد قوات الشرطة وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

وقالت وسائل إعلام عبرية، :"إن عشرات الآلاف من المستوطنين يتظاهرون في 150 نقطة في جميع أنحاء دولة الاحتلال".

وتظاهر الآلاف في شارع 65 وتحديدا في مفرق "كركور"، حيث جرى إغلاق المفرق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين، في وقت لم يشهد أي تواجد للشرطة في المكان.

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📷 עמרי רוזנברג pic.twitter.com/LRp2z7rrWg — החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2023

وفي حيفا، تظاهر الآلاف في مفرق "حوريف" بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل، إذ حمل المتظاهرون لافتات كتب على بعض منها "إسرائيل ليست دكتاتورية"، "مافيا".

وذكرت هيئة البث (الإسرائيلية)، أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة اقتربوا من المتظاهرين في تل أبيب وبحوزتهم آلات حادة وبخاخ غاز الفلفل.

والاثنين الماضي، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء"، لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان من المقرر تمرير الخطة خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي في 2 نيسان/ أبريل الجاري، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ في 30 من الشهر ذاته وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.