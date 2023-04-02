أبو حلبية: ذبح القرابين في الأقصى سيفجر بركانا من جميع المسلمين

قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية إن تهديد المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى سيفجر بركانا من الغضب من جميع المسلمين في بقاع الأرض.

وأضاف أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي حول تحشيد المستوطنين لذبح القرابين في المسجد الأقصى أن غطرسة المستوطنين بلغت ذروتها بتهديدهم بذبح القرابين في المسجد الأقصى الذي هو ملك خالص للمسلمين.

و دعا للنفير وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه خلال الأيام والليالي المتبقية من رمضان وعدم تركه فارغا.

كما دعا جميع أبناء شعبنا وفصائلنا لإسناد القدس وأهلها والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بإعلان حالة الطوارئ في المسجد الأقصى؛ لتحشيد الحشود وتنظيم الصفوف وفتح أبوابه للاعتكاف والرباط في باحاته.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، للوقوف وقفة جادة في وجه الاحتلال الصهيوني، وحماية أبناء شعبنا ومقدساتنا من الغطرسة والعربدة الصهيونية المستمرة.

و طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ولجم الاحتلال لوقف مثل هذه الدعوات الخطيرة التي ستكون عواقبها وخيمة على المنطقة بأسرها.

ودعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد على هاشتاق #الأقصى_يستغيث؛ لدعم القدس وأهلها، ولفضح جرائم المحتل بحق أهلنا والمسجد الأقصى المبارك ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.