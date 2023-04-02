الطيراوي: سلاح المقاومة مخالف للقانون وكان يجب منعه منذ البداية

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، مُحمّلًا الأجهزة الأمنية مسؤولية إدخال السلاح للمخيمات الفلسطينية.

وقال الطيراوي خلال بث مباشر عبر منصة "التيك توك": "إن سلاح المقـــــاومة في المخيمات الفلسطينية مخالف للقانون وأنا لا أفهم لماذا الأجهزة الأمنية لم تمنع إدخاله منذ البداية"، مردفًا "إذا لم يعلموا بتهريبها للمخيمات فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر".

وأضاف: "مشروعنا الوطني في الوقت الراهن قائم على نضالنا في المحافل الدولية ونجحنا في ذلك، لكن تأثيره على إسرائيل صفر".

وحول موظفي السلطة في غزة، قال الطيراوي: "ظلمنا الموظفين في غزة لأننا لم نعاملهم كالموظفين في الضفة، وتم فصل الكثير منهم بتقارير كيدية".

وواصل حديثه: "الربيع العربي مؤامرة صهيونية أمريكية لإنهاء القضية الفلسطينية". وأشار إلى أن الخلافات داخل حركة فتح وبين المسؤولين في غزة هي التي جعلت حماس تنتصر علينا، على حد وصفه.

وقال "إحنا في غزة ما قاتلنا، إحنا مش متعودين نطخ على الفلسطينية والتنظيمات، متعودين نطخ على الجواسيس وبياعين الأراضي(..) مكانتش فتح كتلة واحدة مسؤولة في غزة حتى تتصدى لحماس".