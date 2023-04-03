جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة بدون طيار على الحدود مع سوريا

زعم جيش الاحتلال، مساء الأحد، إسقاط طائرات تابعة له، طائرة مسيرة بدون طيار بدعوى اجتيازها الحدود الجوية للمنطقة الشمالية مع سوريا.

وبحسب ناطق عسكري (إسرائيلي)، فإنه تم إسقاط الطائرة في منطقة مفتوحة، مشيرًا إلى أنه لم تشكل أي خطر وكانت تحت مراقبة قواته طوال الحدث.

وتشهد المنطقة الشمالية توترًا أمنيًا محسوبًا منذ عملية تفجير العبوة الناسفة في منطقة مجدو قرب حيفا، حيث يلمح الاحتلال إلى مسؤولية حزب الله عنها، ما دفعه لشن غارات في الأيام الأخيرة بشكل مكثف في سوريا ضد الحزب وإيران ما أدى لوقوع قتلى من الجانبين.