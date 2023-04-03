بن غفير يؤكد أن مهمة مليشياته الجديدة مواجهة فلسطينيي الداخل

أكد ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفير، أن خطته لإنشاء "الحرس الوطني" هدفها الأول منع تكرار سيناريو ما جرى خلال "حارس الأسوار/ سيف القدس" في مايو/ أيار 2021.

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الإثنين، مر أكثر من 700 يوم على "حارس الأسوار"، ولا يوجد حتى الآن "حرس وطني" يتعامل مع أي أحداث مماثلة.

وأشار إلى أن إنشاء هذه القوة لن يستغرق الكثير من الوقت، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتشغيلها بأسرع وقت ممكن.

وجدد رفضه للانتقادات الموجهة لتشكيل هذه القوة التي وصفها البعض بأنها "ميليشيا" خاصة ستطبق أوامر بن غفير ضد فلسطينيي الداخل.

المصدر: القدس