الجهاد للرسالة: المقاومة لن تكون بعيدة عما يحدث في الأقصى

أكدّ أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة ليست ولن تكون بعيدة عما يحدث في المسجد الأقصى المبارك.

وقال المدلل لـ"الرسالة نت" إنّ مخططات الاحتلال بذبح القرابين، هو عدوان مباشر على الأقصى والمرابطين، بل وعلى المسلمين جميعا، ويمثل مساسًا بمشاعرهم ووجدانهم.

وطالب الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الأقصى ، عبر دعم واسناد المرابطين والمرابطات وأهل القدس في ردعهم لجرائم الاحتلال ضد الأقصى.

وشددّ المدلل على أن معركة الأقصى هي محور الصراع بين الأمة والاحتلال، لافتا إلى أن كل المعارك السابقة نشبت نتيجة عدوان الاحتلال على الأقصى.

وحثّ أبناء شعبنا في كل مواقعهم لتوجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، مشددا على أن سيف القدس لا يزال مشرعا ولن يغمد إلّا بتحريرها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس 25 مرة، فيما منعت رفع الأذان 42 وقتًا في المسجد الإبراهيمي بالخليل خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يواصل ملاحقة المرابطين، والتّضييق على المعتكفين في المسجد الأقصى؛ بهدف تعكير أجواء شهر رمضان الفضيل، والحدّ من الأعداد الغفيرة الّتي تقصد المسجد.

وأكدت الوزارة أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى أدوا صلواتٍ تلموديّة، في المنطقة الشّرقية منه، موضحة أنهم كثَّفوا انتهاكاتِهم لحرمة "الأقصى" على شكل مجموعاتٍ متتالية، عدا عن أعمال الحفريّات الجارية أسفل ومحيط المسجد.

ودعت جماعات متطرفة لأكبر اقتحام يوم الأربعاء القادم، والاعلان عن جوائز مالية لمن يستطيع من المستوطنين ذبح القرابين ونثر دمائها في باحات الأقصى.