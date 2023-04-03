شاهد|| (القسام) تعرض مشاهد لإطلاقها صواريخ (أرض-جو) تجاه طيران العدو

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس ، مساء اليوم الاثنين 3 أبريل 2023، مشاهد لإطلاقها صواريخ أرض-جو تجاه طيران الاحتلال بعد استهدافه طائرة "شهاب" كانت في مهمة تدريبية.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم، اعتراض قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب في بيان مقتضب: "اعترضت طائرة مقاتلة قبل قليل قطعة جوية مجهولة في سماء قطاع غزة، حيث كانت القطعة تحت المراقبة الجوية حتى اعتراضها".

ومن جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن الطائرة المسّيرة لم تعبر داخل الخط الأخضر، وتم اعتراضها داخل قطاع غزة ولم تشكل أي خطر.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الإثنين قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".