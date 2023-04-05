شاهد: إصابة فتى بسلوان والاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد

أصيب فتى مقدسي، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس.

وقالت مصادر مقدسية، إن مستوطنًا أطلق النار على شاب مقدسي في بلدة سلوان، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وتم اعتقاله ونقله إلى المستشفى.

وأفادت المصادر أن المصاب فتى مقدسي يبلغ من العمر 13 عاماً.

وبحسب زعم شرطة الاحتلال، أن فلسطينيين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة تجاه مركبة للمستوطنين في سلوان، وحاول بعضهم فتح باب المركبة إلا المستوطنين أطلقوا عليهم النار.

وذكرت أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقًا على مداخل سلوان، عقب إطلاق مستوطن النار على مواطن من البلدة.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق مدينة القدس، واعتقلت مواطنًا من البلدة.











