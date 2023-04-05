مختصون يحذرون من دعوات المستوطنين لـ(ذبح القرابين) في الأقصى

تتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية للحشد والمشاركة وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، وسط تحذيرات من محاولة المستوطنين لاقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

وشدد المحلل السياسي الناشط محي الدين نجم على ضرورة تكثيف التواجد والاعتكاف في الاقصى للتصدي لأي عدوان مرتقب غدا الأربعاء ونوايا المستوطنين في ذبح القرابين فيه.

وأكد نجم على أن الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم؛ وإنما هو لأمة الاسلام وعليه فان الحشد من واجب الدعاة والعلماء في الدول الاسلامية والعربية أن تتناول ذلك على كل المنابر واللقاءات الصحفية والإعلامية لنصرة أهل القدس خاصة وأهل فلسطين عامة في دفاعهم عن مسرى نبيهم.

ولفت إلى أن جماعات الهيكل المتطرفة أعلنت قبل أيام أنها رصدت مبالغ مالية ضخمة ومكافآت للمستوطنين لمن يحاول أن يذبح قربان في المسجد الاقصى.

وأوضح أن دعوات المستوطنين تعني ببساطة الانتقال من المراحل النظرية مرورا بالتقسيم الزماني والمكاني للوصول عمليا لبناء الهيكل.

وأكد نجم على أن الشعب الفلسطيني مجتمعا يقف بقوة بوجه هذه التوجهات العنصرية، وسيقوم الشبان المعتكفون بإفشال هذه الدعوات.

بدوره قال المختص في شؤون القدس بسام أبو سنينة إن الاحتلال ومستوطنيه يسعون لإدخال القرابين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أبو سنينة أننا أمام مشهد حقيقي وخطير يمس قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن كل خطوة إجرامية يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن خطة ومنهجية وضعتها الحكومة الصهيونية الفاشية.

وبيّن أننا أمام لحظات حاسمة وعلى أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين.

ودعا أبو سنينة الشعب الفلسطيني للحشد والنفير العام إلى باحات المسجد الأقصى المبارك والتواجد على أبواب المسجد بهدف إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.



وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غداً الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.



ودعت حملة الفجر العظيم للحشد والمشاركة وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ردًا على دعوات اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.



وأكدت الحملة على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحام الأقصى والعدوان المرتقب عليه غدًا الأربعاء ونوايا ذبح القرابين فيه.