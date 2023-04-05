طائرات العدو تغير على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

أغارت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأربعاء، على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وكانت الطائرات الحربية (الإسرائيلية) أغارت بعدة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة مما أوقع دماراً فيه.

كما قصفت بعدة صواريخ موقعا للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهتها، تصدت المقاومة بالمضادات الأرضية للطائرات (الإسرائيلية) التي تشن العدوان على القطاع.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في المستوطنات المتاخمة لغزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع ردا على العدوان بحق المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى، وعلى القصف والغارات (الإسرائيلية).

المصدر: وكالات