عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن (الهيكل) المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وكانت شرطة الاحتلال أخرجت المصلين من باحات المسجد الأقصى تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.

وشهدت ساعات الصباح الباكر بداية دخول أولى مجموعات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

وبعد دقائق قليلة اقتحمت مجموعة ثانية من المستوطنين باحات المسجد الأقصى

كما اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين في باحات المسجد الاقصى أثناء تأديتهم صلاة الضحى.

ووفق الإعلام العبري فإن أكثر من 800 مستوطن يقتحمون الآن المسجد الأقصى المبارك.

يتبع