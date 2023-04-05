مسيرة مركبات في أم الفحم نصرةً للمسجد الأقصى

خرجت مسيرة مركبات في مدينة أم الفحم فجر اليوم الأربعاء نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، ورفضًا للاعتداءات (الإسرائيلية) على المصلين والمعتكفين فيه.

يذكر أن فلسطينيين من اللد وطمرة وكابول وشعب شدوا الرحال نحو المسجد الأقصى في ساعات فجر اليوم.

وأوضح ناشط من أم الفحم أن عددًا من الحافلات ستخرج إلى الأقصى اليوم الأربعاء للرباط فيه وإعماره بالمصلين في أعقاب دعوات (جماعات المعبد) و(جبل الهيكل)، المستوطنين لاقتحام الأقصى اليوم الأربعاء بمناسبة (عيد الفصح).

وكانت شرطة الاحتلال قد قمعت فجر اليوم الأربعاء المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك بالضرب وقنابل الغاز والصوت، حيث أفادت مصادر محلية أن هناك عددا من الإصابات جراء الاعتداءات التي يتعرض لها المصلون في الأقصى.

وقالت الشرطة (الإسرائيلية) إنه جرى اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين ممن يتواجدون في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن الشرطة (الإسرائيلية) أطلقت خلال ساعات فجر اليوم طائرة استطلاع مسيرة في محيط المسجد الأقصى.

وذكرت المصادر المحلية أن عددًا من الشبان الفلسطينيين تظاهروا قرب باب الأسباط في القدس رغم محاولات منعهم من الشرطة (الإسرائيلية).

وأفاد الهلال الأحمر بمدينة القدس أن قوات الاحتلال منعت جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، وأنه جرى الاعتداء على طواقم الإسعاف، ما تسبب بإصابة أحد المسعفين.

واستنكر التجمع الوطني الديمقراطي قمع المصلين والمعتكفين في الأقصى، قائلًا: "هناك قرار مبيّت من وزير الإرهاب بن غفير وحكومته بالتصعيد، بدأت بقتل الشهيد الدكتور محمد العصيبي وإخفاء كافة شواهد الجريمة، وتستمر في الاعتداء على حرمة المسجد والمصلين فيه لتكون فاتحة لإعطاء المستوطنين إمكانية اقتحام المسجد في أيام الفصح العبري، وهو ما نعتبره محاولة لإشعال المنطقة والتصعيد الخطير".