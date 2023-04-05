لجنة المتابعة تدعو شعبنا للرد علي جريمة اقتحام الأقصى

نددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وإصابة واعتقال المئات وتخريب محتويات المسجد وانتهاك حرمته.

ودعت اللجنة في بيان صحفي، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام والرد علي جرائم الاحتلال في كل مكان وبكل ما تمتلك من أدوات المواجهة.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية ومقاومي شعبنا وأبطاله سيردون على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية، وأن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة شديدة.

ووجهت التحية لجماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة وأبطالنا المقاومين الذين هبوا في كل مكان لنجدة الأقصى.

وطالبت لجنة المتابعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وملاحقة قادة وجنود الاحتلال في المحاكم الدولية نصرةً للعدالة والإنسانية.