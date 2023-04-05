الخطيب: حماقات الاحتلال تقود إلى وعد الله بالنصر القريب

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، أن الاحتلال يرتكب حماقات غير مسبوقة عبر اعتدائه المتكرر على المعتكفين داخل المسجد الأقصى.

وقال الشيخ الخطيب إنه "رغم كل التحذيرات، إلا أنّ الاحتلال يُصرُّ على ارتكاب حماقاته في المسجد الأقصى، ويعتدي على المعتكفين بشكل غير مسبوق".

وشدد على أن حماقات قادة الاحتلال تقود إلى أقدار يجريها الله سبحانه، لتحقيق وعده الذي لا يخلف، وهو وعد الفرج القريب.

وأصيب الليلة الماضية، عدد من الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.

واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه، وحطمت عددًا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.

واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على المعتكفين قبل أن تُخرجهم بالقوة من المسجد، فيما اقتحمت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي.

حرية نيوز