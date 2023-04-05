الخطيب (للرسالة): فلسطينيو الداخل سيحضرون بأعداد كبيرة للأقصى

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب، أنّ مشهد القمع بالأقصى ليلة الثلاثاء، يدفع لحضور رهيب لفلسطينيي الداخل؛ للاعتكاف بالمسجد الأقصى.

وقال الخطيب لـ"الرسالة نت" إنّ هناك ارتفاع في زيادة الحافلات التي ستقل الآلاف من أبناء شعبنا بالداخل للأقصى.

وأوضح أن ما حدث من قمع استفز شعور فلسطينيي الداخل؛ ليواصلوا الحضور والعمل وبأعداد رهيبة للأقصى.

وبيّن أن كل الفعاليات في الداخل المحتل ستتركز بتوجيه المزيد من أهلنا للداخل، قائلا:"شعبنا اعتاد على مشاهد أكثر فظاعة وإرهابا وجرما بحقهم".

وأكدّ الخطيب أن ما حدث أدى لفعل عكسي، "فالناس تزداد إصرار وثباتا، كلما زاد الهجوم على الأقصى".