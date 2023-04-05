الأوقاف الإسلامية بالقدس تدعو للاعتكاف بالأقصى

دعا مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، كافة المسلمين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل للاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن حماية الأقصى واجب على كل مسلم.

كما وأكد المجلس في بيان له، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان الفضيل.

واستنكر المجلس، بشدة إقدام شرطة الاحتلال فجر اليوم الرابع عشر من رمضان 1444هـ / 5 نيسان 2023م بالاعتداء الغاشم على المعتكفين بداخل الأقصى بالضرب المبرح وإخراجهم من عبادتهم واعتقالهم، إلى جانب الاعتداء على ممتلكات المسجد الأقصى.

وطالب المجلس شرطة الاحتلال، بالبقاء خارج بوابات الأقصى وتمكين المصلين من كل أرجاء فلسطين من ممارسة حقهم بالوصول إلى مسجدهم الأقصى طيلة أيام السنة.

كما وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من داخل المسجد وإلغاء جميع أوامر إبعاد عشرات المقدسيين عنه.

وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والمستجدات في المسجد الأقصى بإسناد مباشر من صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية وبدعم ورباط أهل القدس وفلسطين.