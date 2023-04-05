الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتدي على المعتكفين

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيليّ)، المسجد الأقصى المبارك، مجددا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وقمعت المصلين والمعتكفين واستهدفتهم بقنابل الغاز المدمع وبالرصاص المطاطي.

وشرعت قوات وشرطة الاحتلال المقتحمة بإخراج المعتكفين من المصلى بالقوة، حيث شهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: إن العودة لقمع المعتكفين في الأقصى مساء اليوم إصرار من العدو على الإجرام وإراقة الدماء، ويؤكد دور المرابطين والمرابطات البطولي في حماية الأقصى وإفشال مخططات المستوطنين.

وأضاف حمادة: "المعتكفون شوكة في حلق الاحتلال ورأس حربة شعبنا في صد العدوان عن قبلة المسلمين الأولى، وعنوان عزة وكرامة شعبنا وأمتنا، وحقهم على الأمة الدعم والمساندة وعدم تركهم لقمة سائغة للمجرمين الصهاينة".

وتابع: "شعبنا لن يترك المعتكفين وحدهم، وستنضم إليهم جموع أخرى، ولن يرهب شعبنا قمع ولا إجرام، وعلى العالم أجمع أن يأخذ دوره في لجم الاحتلال وفضح جرائمه بحق مقدساتنا".

https://www.facebook.com/NewsQastal/videos/1014632049703421/?mibextid=NnVzG8 مباشر : المسجد الاقصى المبارك في هذه اللحظات وتخوف من اقتحام قوات الاحتلال. Posted by ‎القسطل الاخباري‎ on Wednesday, April 5, 2023

يتبع ..