حزب الله يدين الاعتداءات (الإسرائيلية) في المسجد الأقصى

دان حزب الله في بيان له اليوم الخميس “بشدة قيام قوات الاحتلال (الاسرائيلي) باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال منتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الأولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها”.

وقال حزب الله إن “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمس كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ويستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم”، وتابع “كما أنه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وإرهابه وإجرامه”.

وفيما أعلن حزب الله “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة”، أكد “وقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله