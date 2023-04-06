الإعلام العبري: غزة أثبتت أنها حامية الأماكن المقدسة

حذرت وسائل إعلام عبرية من أنّ الأوضاع الآن كما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، مضيفةً أنّ "حادثة في الأقصى يمكن أن تجر هذه المرة أيضاً إلى مواجهة واسعة".

وأوضحت أنّه "ربما لا يكرر التاريخ نفسه بدقة، لكن أحياناً، يكرر نفسه. أحداث ليلة أول أمس، داخل المسجد الأقصى وفّرت نسخة شبه مطابقة للأحداث في الحرم القدسي في شهر رمضان قبل سنتين. حينها، في أيار/مايو 2021، التوتر في القدس انزلق إلى قطاع غزة ما أدّى لمعركة سيف القدس.

وأشارت وسائل الإعلام (الإسرائيلية)، إلى أنّ "الصور القاسية عن اقتحام الشرطة داخل المسجد يمكن أن تأتي بنتيجة مشابهة"، متابعةً إنّ "الأمر الوحيد الجيد هو أنّ الأحداث انتهت بمئات المعتقلين وعشرات الفلسطينيين المكلومين، دون وقوع قتلى".

وأمس، ذكّرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أيضاً، أنّ المقاومة في غزة "أثبتت مرةً أخرة أنّها حامية الأماكن المقدسة، الأمر الذي أثبتته قبل سنتين في عملية حارس الأسوار (سيف القدس)".