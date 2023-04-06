المرزوقي: على الأنظمة المطبعة أن تتراجع

قال الرئيس التونسي السابق د. منصف المرزوقي، إن ما حدث من استباحة في المسجد الأقصى "غير مستبعد، فنحن ننتظر من العصابة الفاشية هذا الفعل، ونستعد لما هو أبعد خاصة وأن هذه الحكومة في وضع هش وصعب".

وأضاف: "الحكومات الفاشية حلها الوحيد افتعال الحرب وشن الهجوم الخارجي".

ووجه سؤالا للأنظمة المطبعة قائلا: ماذا عساها أن تفعل أمام هذا الهجوم الذي يستهدف الأقصى، فهل ضمائرهم مرتاحة؟ وماذا سيفعلون إزاء هذه الجرائم؟"

ودعا شعوب المنطقة إلى ضرورة التحرك والوقوف مع الشعب الفلسطيني، داعيا الأنظمة المطبعة إلى أن تتراجع عن التطبيع.

وأكد أنّ ما حدث في الأقصى لم يكن لنصل إليه لو أن السلطة الفلسطينية كانت أكثر حزما في مواقف عصيبة سابقة، مشيرا إلى أن سياسات السلطة تسببت في استشراء سرطان التسلط علاوة عن تفشي الاستيطان.